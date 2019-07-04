فى عيده.. 6 معلومات عن القديس توما الرسول شفيع الهنود والكلدان

تحتفل الكنائس الكلدانية وبعض الطوائف السريانية ومسيحيو الهند بعيد استشهاد القديس توما الرسول، ويستعرض التقرير التالى 6 معلومات عنه فى النقاط التالية:

1- هو أحد تلاميذ المسيح الإثنى عشر وكان مكلفوا بالتبشير والكرازة فى الرها وفارس والعراق والهند.

2- بحسب التقليد الكنسى فان توما الرسول وعظ الإنجيل بالرها بشمال شرق سورياودفن فيها كما أنه بشر فى بلاد فارس وكان أول من بشر فى الهند.

3 - فى الهند قتل على يد كهنة الأوثان بالرماح لذلك يصور فى الأعمال الفنية وهو يحمل رمحا.

4- يكن مسيحيو الهند احترامًا كبيرًا للقديس توما ويعتبرونه شفيع بلادهم وخاصة الهنود الذين يتبعون الكنيسة السريانية والذين يسمون أنفسهم بمسيحيي مار توما حيث أنهم يؤمنون بأن كنائسهم أسست من قبل توما الرسول مباشرة.

5- بحسب التقليد السرياني عند وفاة العذراء اجتمع جميع الرسل لتجنيزها عدا توما الذي كان منشغلا بالتبشير فى الهند وتأخر في الوصول، وعندما كان فى الطريق رأى الملائكة يحملون مريم إلى السماء فطلب منها علامة يثبت بها انتقالها للسماء فأعطته زنارها، ويعتقد بأنه ذات الزنار المحفوظ فى كنيسة حمص السريانية الأرثوذكسية.

6- من بين المخطوطات المكتشفة فى نجع حمادى وجد كتاب باسم انجيل توما يرجع للقرن الخامس الميلادى، ويرجح بأنه من كتب الغنوصيين المنسوبة لرسل المسيح وهو مكتوب باللغة القبطية.