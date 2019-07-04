غدا.. قطع المياه بكفر طهرمس والمشابك لاستكمال أعمال تطوير شارع ترعة عبد العال

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قيامها بتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 300 مم ضمن أعمال تحويل المرافق التى تجرى لنقل الخطوط المتعارضة مع أعمال الرصف والتطوير بشارع ترعة عبدالعال 1 بحى بولاق الدكرور، مما يضطرها إلى قطع المياه لمدة 8 ساعات من الــ 10 مساء يوم الجمعة وحتى الــ 6 من صباح يوم السبت.

وأعلنت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع،"شارع مساكن كفر طهرمس ومتفرعاته ومنطقة المشابك".

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بمراعاة توفير الإحتياجات اللازمة للمواطنين من المياه فى المناطق المتأثرة بالإنقطاع والإلتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من الأعمال .

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشأت الحكومية والخاصة بتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب على أن يتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك إلى تلك المناطق بالإضافة إلى تخصيص رقم طوارئ 125 للطوارئ وإستقبال طلبات وإحتياجات المواطنين.