عميد "فنون جميلة حلوان" يعلن إجراءات وشروط التقدم لاختبارات القدرات

كتب وائل ربيعى

أعلن الدكتور سيد قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، إجراءات التقدم لاختبارات القدرات للعام الدراسى 2019/ 2020 ، التى ستجرى بمقر الكلية خلال الفترة من 6 إلى 20 يوليو الجارى، موضحا أن إجراءات اختبارات القدرات بالكلية تتم من خلال الدخول على موقع مكتب التنسيق الإلكترونى الرسمى www.tansik.egypt.gov.eg/application .

وأشار قنديل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدخول للتسجيل لاختبارات القادرات، باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب، والتأكد من بيانات الطالب المدونة على شبكة الانترنت، ثم اختيار نوع اختبارات القدرات المتاحة ( فنون جميلة – فنون ) (فنون جميلة - عمارة ) وطباعة استمارة البيانات المحددة بها نوع الاختبار والتوجه بها إلي مقر الكلية، حيث سيحصل الطالب على بطاقة ائتمان مدفوعة مقدما من البنك الأهلى من مقر الكلية ويتم تفعيلها بواسطة البنك ثم التوجه لأقرب فرع للبنك الأهلى المصرى لإيداع الرسوم المقررة وهى 400 جنيه بالإضافة للرسوم البنكية لكل اختبار.

وأوضح قنديل، أنه يتم بعد ذلك التوجه مرة أخرى للكلية لسداد الرسوم المذكورة من خلال ماكينة الدفع الإلكترونى، الموجودة بالكلية واستلام إيصال السداد، وسيتم تحديد موعد اختبار القدرات بعد السداد من خلال مكتب التنسيق، مع مراعاة ضرورة سداد الرسوم المقررة من خلال موقع البنك الأهلى أو برنامج Mvisa فى اليوم التالى من استخراج كارت الائتمان الإلكترونى.