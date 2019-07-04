سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 01:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

عميد "فنون جميلة حلوان" يعلن إجراءات وشروط التقدم لاختبارات القدرات

الخميس، 04 يوليه 2019 01:11 م
عميد "فنون جميلة حلوان" يعلن إجراءات وشروط التقدم لاختبارات القدرات جامعة حلوان
كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور سيد قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، إجراءات التقدم لاختبارات القدرات للعام الدراسى 2019/ 2020 ، التى ستجرى بمقر الكلية خلال الفترة من  6 إلى 20 يوليو الجارى، موضحا أن إجراءات اختبارات القدرات بالكلية تتم من خلال الدخول على موقع مكتب التنسيق الإلكترونى الرسمى  www.tansik.egypt.gov.eg/application  .

وأشار قنديل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدخول للتسجيل لاختبارات القادرات، باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب، والتأكد من بيانات الطالب المدونة على شبكة الانترنت، ثم اختيار نوع اختبارات القدرات المتاحة ( فنون جميلة – فنون ) (فنون جميلة - عمارة ) وطباعة استمارة البيانات المحددة بها نوع الاختبار والتوجه بها إلي مقر الكلية، حيث سيحصل الطالب على بطاقة ائتمان مدفوعة مقدما من البنك الأهلى من مقر الكلية ويتم تفعيلها بواسطة البنك ثم التوجه لأقرب فرع للبنك الأهلى المصرى لإيداع الرسوم المقررة وهى 400 جنيه بالإضافة للرسوم البنكية لكل اختبار.

وأوضح قنديل، أنه يتم بعد ذلك التوجه مرة أخرى للكلية لسداد الرسوم المذكورة من خلال ماكينة الدفع الإلكترونى، الموجودة بالكلية واستلام إيصال السداد، وسيتم تحديد موعد اختبار القدرات بعد السداد من خلال مكتب التنسيق، مع مراعاة ضرورة سداد الرسوم المقررة من خلال موقع البنك الأهلى أو برنامج Mvisa  فى اليوم التالى من استخراج كارت الائتمان الإلكترونى.

 


الفنون الجميلة

جامعة حلوان

اختبارات القدرات

اجراءات اختبارات القدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة