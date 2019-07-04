ضبط 2004 هاربا من أحكام وتحصيل 73 الف جنيه غرامات خلال 24 ساعة بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 2004 متهمين، منهم 804 محكوم عليهم حكم جزئي، و 102 متهم صادر ضدهم حكم مستأنف، و 1075 صادر بشأنهم حكم غرامات، 23 محكوم عليهم في مخالفات، كما تم تحصيل 73 ألفا 450 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.