ضبط 2 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بـ17 محافظة خلال أسبوع

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمى خلال أسبوع حوالى 2 طن و909 كجم فى 17 محافظة.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الخدمات البيطرية، اليوم الخميس، إن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، دمياط، الشرقية، القليوبية، الغربية، البحيرة، مطروح، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الوادي الجديد" فضلاً عن إدارة التفتيش بالهيئة حيث تم تحرير 89 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

فيما كشف تقرير الخدمات البيطرية، عن تكثيف الحملات وتشديد الرقابه على المصانع ومراكز تخزين وتداول تلك المنتجات حرصا على صحة المواطنين.