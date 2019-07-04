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ضبط 193 متهم بالإتجار فى المخدرات بحملات أمنية خلال 24 ساعة

الخميس، 04 يوليه 2019 11:13 ص
ضبط 193 متهم بالإتجار فى المخدرات بحملات أمنية خلال 24 ساعة مخدرات - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

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نجحت الأجهزة الأمنية فى توجيه ضربة قوية لمروجى وبائعى المواد المخدرة، ومواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المحاور وضبط 178 قضية مخدرات بحوزة 193 متهم.

وأثمرت جهود الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء علاء الدين سليم عن ضبط 178 قضية مخدرات بحوزة 193 متهم، خلال 24 ساعة، وشملت المضبوطات كمية من مخدر البانجو وزنت 16,010كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 5,790 كيلو جرام،كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,559كيلو جرام،كمية من مخدر الأفيون وزنت 210 جرام،كمية من مخدر الشابو وزنت 65 جرام،كمية من مخدر الفودو وزنت 200 جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 300جرام،  4426 قرص مخدر. 

وتمكنت الاجهزة الأمنية فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين من القبض على 59 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة،7 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة.

 

 


المخدرات

هيروين

حشيش

بانجو

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