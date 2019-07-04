ضبط 111 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات شروط تعاقد بقنا

قنا - وائل محمد

شنت أجهزة الأمن بقنا حملات أمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط كافة مخالفات جرائم سرقة التيار الكهربائى، وقضايا مخالفة شروط التعاقد بالمحافظة وتحصيل الغرامات، خلال حملات على بعض المنازل والمحلات التجارية فى أطار المحافظة على المال العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى أخطارآ بتمكن مباحث الكهرباء من شن حملات مكبرة لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائي، مخالفة شروط التعاقد، بعدد من مراكز المحافظة أسفرت الحملة المكبرة عن ضبط 111 واقعة سرقة للتيار الكهربائى، وتحرير محاضر مخالفات وغرامات، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية.