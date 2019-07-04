ضبط سائق لتعاطيه المخدرات أثناء القيادة وتحرير 610 مخالفات فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت مباحث المرور بأسوان، برئاسة العقيد محمد زردق، من ضبط سائق لتعاطيه المخدرات أثناء القيادة خلال حملة تحليل مخدرات شملت فحص 25 قائد سيارة بكمين بلانة بمركز دراو.

وفى سياق متصل، أسفرت الحملات المرورية بأسوان، تحت إشراف العميد إيهاب مرزوق، مدير إدارة مرور أسوان، عن ضبط 610 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين ضبط 3 توك توك ودراجة نارية وتروسيكل بدون تراخيص، وتحرير 139 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 75 مخالفة، وتحرير 110 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 85 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 195 مخالفة متنوعة.