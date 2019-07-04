صور.. محافظ البحيرة يمنح أكشاك لأسر 4 شهداء بمركز دمنهور

البحيرة- ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي أن دماء الشهداء وتضحياتهم ستظل دوما محل اهتمام القيادة السياسية، مشيرا إلى تقديم كافة صور الدعم لاسر الشهداء الذين ضحوا بارواحهم الذكية من اجل تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد.

جاء هذا خلال استقباله أسر 4 شهداء من القوات المسلحة والشرطة بقرى نديبة والبرنوجى والصفاصيف ودسونس أم دينار بمركز دمنهور ممن لديهم بعض المطالب والإحتياجات.

ومنح محافظ البحيرة أسر الشهداء مشروع كشك لكل أسرة لتحسين دخولهم وإعانتهم على ظروف الحياة الإقتصادية كما وجه بضرورة التنسيق مع القوة العاملة بتوفير فرص عمل مناسبة للراغبين من أسرهم.

ووجه محافظ البحيرة رئيس مركز و مدينة دمنهور بتسليم أسر الشهداء الأكشاك الممنوحة لهم كلاً فى قريته بشكل فورى.

محافظ البحيرة يمنح أكشاك (1)



محافظ البحيرة يمنح أكشاك (2)



محافظ البحيرة يمنح أكشاك (3)