صور .. رفع المخلفات من مداخل قرى الظهير الريفى شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى المنتزه أول شرق الإسكندرية، حملة لرفع المخلفات بالظهير الريفى، وذلك بناء على تعليمات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول، بالتنسيق المشترك مع مدير عام الإدارة المركزية لتجميل المدينة، ومدير إدارة الرقابة والرصد البيئى، وبتواجد مشرفى الإدارة المركزية وأخصائى الرصد البيئى.

حيث تم متابعة أعمال رفع الاتربة، وتمهيد الطريق بنجع السلام بعزبة محسن، وتم الدفع بعدد واحد لودر، و3 سيارات تابعة للإدارة المركزية لتجميل المدينة و الحى.

كما تم متابعة أعمال رفع المخلفات داخل قطاع خورشيد ، وذلك ردا على الشكاوى المتكررة من سوء حالة النظافة داخل بعض عزب خورشيد، وذلك بالمعدات التابعة للحى.

وشدد حمدى عبدالعليم شامه رئيس حي المنتزه أول، على استمرار عمليات رفع المخلفات والأتربة يوميا بنطاق الحى، وذلك للارتقاء بمستوى النظافة، ومتابعة أعمال رفع الأتربة والمخلفات وتوسعة طريق ميرزا ومنطقة خورشيد .