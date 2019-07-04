صور.. رئيس الكاف بالغردقة ومحافظ البحر الأحمر يقدم له هدية تذكارية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يقضى أحمد أحمد، رئيس اتحاد كرة القدم الأفريقية، وعدد من مرافقية، إجازة سريعة بأحد فنادق الغردقة المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو على، وذلك على هامش متابعته لمباريات كأس الأمم الأفريقية فى مصر.

والتقى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، رئيس الاتحاد الافريقى فى أحد الفنادق بمنطقة سهل حشيش، وأهداه هدية تذكارية "مفتاح الغردقة"، ودرع المحافظة، وذلك حسب ما ذكره بيان للمحافظة صباح اليوم.

ورحب محافظ البحر الأحمر برئيس الاتحاد الافريقى، والوفد المرافق له، معربا عن سعادته بتواجدهم بمدينة الغردقة عروس البحر الأحمر، متمنيا لهم إقامة ممتعة بالمدينة الساحلية.

وأكد البيان أن رئيس الاتحاد الأفريقى شكر المحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن سعادته بزيارة مدينة الغردقة الرائعة، مشيدا بالمنتجعات الساحرة، والمناظر الخلابة بها.