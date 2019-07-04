صور .. حملة مسائية مكبرة لإزالة الاشغالات من كورنيش الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية، حملة مكبرة علي الباعة الجائلين بطريق الكورنيش، للعمل على راحة الوافدين والمصطافين خلال فصل الصيف.

جاء ذلك وفقا لتوجيهات اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط وبمشاركة سليمان الطيب مدير عام الرقابة بمديرية التموين والمقدم محمد العتر مدير مباحث تموين وسط، حيث شن حي وسط حمله مسائية مكبرة علي باعه الشاى بطريق الكورنيش بمشاركة وحدة المرافق بحي وسط وتم خلال الحملة إزالة كافة التعديات وتهذيب الطريق والتحفظ علي أنبوبة بوتاجاز.

فيما قامت إدارة اشغال الطريق بحي وسط بشن حملة مسائية مكبرة بعناية ايمن الحلو مدير الإدارة، توجهت لشوارع: كلية الطب، سعد زغلول وصفية زغلول، وتم خلال الحملة ازالة جميع الاشغالات والتعديات والتحفظ عليها.