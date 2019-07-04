سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 11:36 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تعرف على شاطئ " أم الرَخَّم" أحد أجمل شواطئ مطروح

الخميس، 04 يوليه 2019 11:22 ص
صور.. تعرف على شاطئ " أم الرَخَّم" أحد أجمل شواطئ مطروح شاطئ أم الرَخَّم
مطروح _ حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعد شاطئ " أم الرَخَّم" أحد أجمل شواطئ مدينة مرسى مطروح وأكثرها هدوءاً، ويقصده محبي الخصوصية والبعد عن الزحام، حيث يعد أحد الشواطئ البكر، الذي لا يعرفه كثير من المصطافين، وكان الشاطئ في السابق، قاصراً على عدد محدود من المصطافين الذين يترددون عليه، إلى جانب أهالي مطروح ممن يحبون الخصوصية والبعد عن زحام الشواطئ الأخرى.
 
ويقع شاطئ أم الرَخَّم، غربي مدينة مرسى مطروح بنحو 25 كيلومتر، بمنطقة شاطئ عجيبة، ومدخله عن السنترال ووحدة التحلية، قبل هضبة عجيبة.
 
وخلال الأعوام الأخيرة، ذاع صيت جمال الشاطئ، وبدأ تزايد عدد رواده من المصطافين، وأصبح البعض يطلقون عليه لقب "مالديف مصر" لنقاء مياهه وتدرج ألوانها، ورماله البيضاء الناعمة النقية.
 
وتزيد عوامل الجذب للشاطئ، إلى جانب جماله وروعة طبيعته، أجواء الأمن وعدم الاستغلال ورحابة الاستقبال من القائمين عليه من أهالي المنطقة، إلى جانب توافر الخدمات.
 
كما أن أصحاب السيارات، يمكنهم تركها على بعد أمتار قليلة من الشاطئ وتكون على مقربة منهم، ولا يضطرون إلى ركن السيارات وقطع مسافات كبيرة إلى الشاطئ.
 
يذكر أن، شواطئ محافظة مطروح تستقبل نحو 6 ملايين من المصطافين والسياح سنويا، وتتميز شواطئ مطروح، بالخصوصية والتنوع والطبيعة البكر والرمال البيضاء ونقاء المياه، 
 
وتشهد جميع الشواطئ، خلال موسم الصيف السياحي، إقبالا كبيرا من المصطافين، وتقصد الأسر التي لديها أطفال الشواطئ الواقعة على الخلجان، لتناسبها الأطفال والكبار الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الأمواج.
 
ويقع غرب المدينة، عدد من الشواطئ المميزة وذات الخصوصية، منها شاطئ الأبيض والأصيل وشاطئ منطقة عجيبة وهضبة عجيبة ذات المناظر الطبيعية الخلابة وغيرها.
 
 
تعرف على شاطئ أم الرَخَّم أحد أجمل شواطئ مطروح وأكثرها هدوءاً (1)
 شاطئ أم الرَخَّم أحد أجمل شواطئ مطروح وأكثرها هدوءاً

تعرف على شاطئ أم الرَخَّم أحد أجمل شواطئ مطروح وأكثرها هدوءاً (1)
 شاطئ أم الرَخَّم أحد أجمل شواطئ مطروح وأكثرها هدوءاً 

تعرف على شاطئ أم الرَخَّم أحد أجمل شواطئ مطروح وأكثرها هدوءاً (2)
 شاطئ أم الرَخَّم أحد أجمل شواطئ مطروح وأكثرها هدوءاً

تعرف على شاطئ أم الرَخَّم أحد أجمل شواطئ مطروح وأكثرها هدوءاً (3)
تعرف على شاطئ أم الرَخَّم أحد أجمل شواطئ مطروح وأكثرها هدوء

تعرف على شاطئ أم الرَخَّم أحد أجمل شواطئ مطروح وأكثرها هدوءاً (4)
تعرف على شاطئ أم الرَخَّم أحد أجمل شواطئ مطروح وأكثرها هدوءاً 

تعرف على شاطئ أم الرَخَّم أحد أجمل شواطئ مطروح وأكثرها هدوءاً (5)
 شاطئ أم الرَخَّم أحد أجمل شواطئ مطروح وأكثرها هدوءاً

تعرف على شاطئ أم الرَخَّم أحد أجمل شواطئ مطروح وأكثرها هدوءاً (6)
 شاطئ أم الرَخَّم أحد أجمل شواطئ مطروح وأكثرها هدوءاً
 
 
 
 
 
 
 

مرسى مطروح

الساحل الشمالى

اقبال على الشواطئ

محافظه مطروح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. جمال شواطئ مطروح الساحل الشمالى تجذب المصطافين وارتفاع نسبة الإشغال.. استقبال أكثر من 6 ملايين مصطاف سنوياً ..توافر الخدمات يجذب المصطافين.. ورحلات اليوم الواحد تزيد الإقبال يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:00 م

صور.. أجمل شواطئ مطروح تعد بقضاء مصيف ممتع بغرب مرسى مطروح.. تتميز بالمياه النقية والرمال البيضاء والهدوء والتكلفة البسيطة.. وهذه قائمة بأسعار الإقامة والإعاشة بمطروح والساحل الشمالى

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:00 م

صور.. أسعار الإقامة والإعاشة بمصيف مطروح والساحل الشمالى

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:37 ص

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:00 م

صور.. سحر شواطئ مطروح والساحل الشمالى يجذب الباحثين عن المتعة والطقس اللطيف.. مياه صافية وطبيعة خلابة تجعلها قبلة المصطافين.. والمحافظ: تطوير عدد من المتنزهات.. وإنشاء مرافق خدمية وترفيهية

الإثنين، 24 يونيو 2019 05:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

تخاريف آخر الليل.. إخوانى يشبه محمد مرسى بعمر بن الخطاب

تخاريف آخر الليل.. إخوانى يشبه محمد مرسى بعمر بن الخطاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة