صور.. تعرف على شاطئ " أم الرَخَّم" أحد أجمل شواطئ مطروح

مطروح _ حسن مشالي

يعد شاطئ " أم الرَخَّم" أحد أجمل شواطئ مدينة مرسى مطروح وأكثرها هدوءاً، ويقصده محبي الخصوصية والبعد عن الزحام، حيث يعد أحد الشواطئ البكر، الذي لا يعرفه كثير من المصطافين، وكان الشاطئ في السابق، قاصراً على عدد محدود من المصطافين الذين يترددون عليه، إلى جانب أهالي مطروح ممن يحبون الخصوصية والبعد عن زحام الشواطئ الأخرى.

ويقع شاطئ أم الرَخَّم، غربي مدينة مرسى مطروح بنحو 25 كيلومتر، بمنطقة شاطئ عجيبة، ومدخله عن السنترال ووحدة التحلية، قبل هضبة عجيبة.

وخلال الأعوام الأخيرة، ذاع صيت جمال الشاطئ، وبدأ تزايد عدد رواده من المصطافين، وأصبح البعض يطلقون عليه لقب "مالديف مصر" لنقاء مياهه وتدرج ألوانها، ورماله البيضاء الناعمة النقية.

وتزيد عوامل الجذب للشاطئ، إلى جانب جماله وروعة طبيعته، أجواء الأمن وعدم الاستغلال ورحابة الاستقبال من القائمين عليه من أهالي المنطقة، إلى جانب توافر الخدمات.

كما أن أصحاب السيارات، يمكنهم تركها على بعد أمتار قليلة من الشاطئ وتكون على مقربة منهم، ولا يضطرون إلى ركن السيارات وقطع مسافات كبيرة إلى الشاطئ.

يذكر أن، شواطئ محافظة مطروح تستقبل نحو 6 ملايين من المصطافين والسياح سنويا، وتتميز شواطئ مطروح، بالخصوصية والتنوع والطبيعة البكر والرمال البيضاء ونقاء المياه،

وتشهد جميع الشواطئ، خلال موسم الصيف السياحي، إقبالا كبيرا من المصطافين، وتقصد الأسر التي لديها أطفال الشواطئ الواقعة على الخلجان، لتناسبها الأطفال والكبار الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الأمواج.

ويقع غرب المدينة، عدد من الشواطئ المميزة وذات الخصوصية، منها شاطئ الأبيض والأصيل وشاطئ منطقة عجيبة وهضبة عجيبة ذات المناظر الطبيعية الخلابة وغيرها.