صور.. بعد رفعها قضية خلع.. عاطل يحرق منزل زوجته ويطعنها 11 مرة

القليوبية-نيفين طه

دموع وآلام أرتسمت على وجه "شيماء" التى رأت الموت بعينها على أيدى زوجها ووالد طفلتها "سندس" لقيامها برفع قضية خلع ضد زوجها، لكى تعيش فى أمان وراحة بال هى وطفلتها الصغيرة، ولكن ذلك الزوج لم يرحمها وشرع فى ذبحها وطعنها 11 طعنة أمام طفلتها الصغيرة.

تفاصيل الواقعة ترويها "سماح" شقيقة المجنى عليها لليوم السابع، قائلة: شقيقتى "شيماء" منذ زواجها وتعيش مأساة بسبب زوجها، حيث أنها تزوجت منذ حوالي 4 سنوات وأنجبت طفله اسمها "سندس" تبلغ من العمر 3 سنوات، ومنذ الزواج وزوجها يتعدى عليها بالضرب المبرح، حتى أنه يقوم بإجبارها على خلع ملابسها لضربها وهي عارية، وكنت تهرب منه لبيت والدى وعندما علمت بحملها قررت أن تتحمله من أجل طفلها.

وأكملت "سماح"، رغم تحملها كل تلك المعاناة إلا أنه بدأ يسير فى طريق مظلم وهو السرقة حتى أنه تسبب فى حبسها من قبل لاستخدامه هاتفها المحمول فى واقعة سرقة، ومنذ ذلك قررت شقيقتى العيش بالحلال ورفعت عليه قضية خلع لتبريه من كل حقوقها من أجل تعيش بعيد عن الحرام وتربى طفلتها.

وبعد علم زوجها بذلك حاول أن يصالحها ولكنها رفضت وكان يهددها بالقتل حتى أنه قام بمساعدة أحد جيرانه بمنزل والدى بمدينة قليوب، بتسهيل صعوده لمنزل والدها عن طريق السطوح والترصد لها وفى حوالى الساعة الخامسة صباحا، بعدما اطمئن لنوم جميع ما فى المنزل قام بإشعال النيران فى الدور الثانى بالمنزل حتى لايتمكن أحد من إغاثتها أو مساعدتها ودخل عليها الشقة بالدور الثالث وقام بطعنها عدة طعنات فى رقبتها وصدرها وبطنها وظهرها أمام طفلتها "سندس"، حتى تمكن الأهالى والجيران من إخماد النيران والقبض على الزوج الجانى أثناء محاولته الهرب وتسليمه لقسم شرطة قليوب، وتم نقل شقيقتى إلى مستشفى قليوب وتحويلها إلى مستشفى بنها الجامعى .

وأضافت "المجنى عليها "شيماء": "منه لله، عايزة حماية بيهددنى بالقتل وقالى لى هخلعك من الدنيا أمام طفلتى، وقام بطعنى والقانى بحمام الشقة وفتح المياه عليا حتى أموت".

وناشدت أسرة شيماء السيد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بتوفير الحماية للمجنى عليها وحمايتها من أهل زوجها، الذين قاموا بتهديدها فى حالة عدم التنازل عن القضية وخروج ابنهم الذى شرع فى قتل ابنتنا.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب، بورود بلاغ من قسم شرطة قليوب من مستشفي قليوب التخصصى بوصول "ش س أ" 27 عاما ربة منزل مصابة وتم حجزها للعلاج ولا يمكن استجوابها .

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم ، بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعه وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم عبارة عن مطواه وتم التحفظ عليه ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4000 جنح قسم شرطة قليوب لسنة 2019م