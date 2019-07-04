سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 05:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. اندلاع حريق هائل فى مركز تجارى فى العاصمة الألمانية برلين

الخميس، 04 يوليه 2019 03:27 م
صور.. اندلاع حريق هائل فى مركز تجارى فى العاصمة الألمانية برلين حريق هائل
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اندلع حريق هائل فى مركز تجارى فى العاصمة الألمانية برلين، وتحاصر النيران المبنى، فيما هرعت قوات الدفاع المدنى والإطفاء لمكان الحريق للمشاركة فى إخماد النيران.

 

حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (1)
حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (1)

 

حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (2)
حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (2)

 

حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (3)
حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (3)

 

حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (4)
حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (4)

 

حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (5)
حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (5)

 

حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (6)
حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (6)

 

حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (7)
حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (7)

 

حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (8)
حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (8)

 

حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (9)
حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (9)

 


ألمانيا

برلين

حريق

مركز تجارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد المصرفيين العرب: التكنولوجيا وتطور الصناعة المصرفية يتطلب دعم إدارة المخاطر وتضافر الجهود

اتحاد المصرفيين العرب: التكنولوجيا وتطور الصناعة المصرفية يتطلب دعم إدارة المخاطر وتضافر الجهود

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة