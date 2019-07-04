صور.. اندلاع حريق هائل فى مركز تجارى فى العاصمة الألمانية برلين

اندلع حريق هائل فى مركز تجارى فى العاصمة الألمانية برلين، وتحاصر النيران المبنى، فيما هرعت قوات الدفاع المدنى والإطفاء لمكان الحريق للمشاركة فى إخماد النيران.
حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (1)
حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (2)
حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (3)
حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (4)
حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (5)
حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (6)
حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (7)
حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (8)
حريق هائل فى مركز تجارى بألمانيا (9)
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