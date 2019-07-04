صور.. القمامة تحاصر شارعى نعمان الأعصر وسكة دمرو بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

امتلأت شوارع نعمان الأعصر بجوار بيارة الصرف الصحى والأرض الفضاء المجاورة لها وطريق المعهد الدينى، وسكة دمرو والزراعة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالقمامة.

وَرصد"اليوم السابع" انتشار القمامة بصورة كبيرة وإشعال النيران بها بشارع نعمان الأعصر الذي يمتد من ميدان الزراعة حتي ميدان الشون ويربط مناطق حى أول بحى ثان المحلة، وحول الأهالى هذه المناطق إلى مقالب قمامة، مما ينتج عنها انبعاث الروائح الكريهة بسبب ارتفاع حراره الجو، ويلجأ الأهالى إلى إشعال النيران فيها للتخلص منها.























