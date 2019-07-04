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صندوق دعم الصادرات يجتمع منتصف الأسبوع المقبل لبحث برنامج رد الأعباء

الخميس، 04 يوليه 2019 01:00 ص
صندوق دعم الصادرات يجتمع منتصف الأسبوع المقبل لبحث برنامج رد الأعباء اجتماعات المجالس التصديرية مع رئيس الحكومة
كتب إسلام سعيد

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يعقد مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات، اجتماعا له منتصف الأسبوع المقبل، لبحث كيفية توجيه مخصصات العام المالى الجديد للصندوق والبالغة 6 مليارات جنيه، والتى تم تخصيصها لبرنامج دعم الصادرات بدءًا من العام المالى الجديد 2019-2020.

وأفاد مصدر حكومى لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع سيشارك فيه مسؤلين بوزارات "المالية والصناعة والتجارة و الاستثمار والسياحة"، وهم أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ومن المقرر التطرق إلى مناقشة كيفية احتساب واستقطاع مستحقات الشركات لدى الصندوق خصما من الضرائب.

وأشار إلى أن الاجتماع سيخرج بعدد من الطروحات المتعلقة بالبرنامج الجديد لرد الأعباء، سواء ما يتعلق بخصم المستحقات القديمة للشركات من المستحقات الضريبية والتأمينات وغيره، إضافة إلى تحديد ميزانية المعارض الخارجية العام المالى الجديد.


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