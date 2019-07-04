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صندوق تحيا مصر: قوافل "نور حياة" تصل الدقهلية والجيزة

الخميس، 04 يوليه 2019 12:28 م
صندوق تحيا مصر: قوافل "نور حياة" تصل الدقهلية والجيزة صندوق تحيا مصر
كتب مدحت وهبة

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أعلن صندوق تحيا مصر، انطلاق القوافل الطبية  للمبادرة الرئاسية "نور حياة" لإجراء الكشف الطبى اليوم الخميس، على مواطنى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ومنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة والتى تشمل 8 محافظات حتى الآن وهى الشرقية، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بنى سويف، المنيا، وأخيرا الدقهلية والجيزة.

وشهد إطلاق القوافل فى مدينة المنصورة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية وعدد من قيادات المحافظة.

واستقبلت القافلة فى يومها الأول بمدينة المنصورة نحو 500 مواطن لإجراء الكشف الطبى تمهيدا لتحويل الحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار إلى مستشفى المنصورة العسكرى، لإجراء العمليات الجراحية لها فضلا عن تسليم العلاج وإجراء كشف النضارة تبعا لاحتياج المريض مجانا داخل القافلة.

كما استقبلت قافلة منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة 500 مواطن لتقديم الخدمة الطبية لهم.

وتعمل قوافل مبادرة نور حياة يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع لاستقبال نحو ألف مواطن على مدار اليومين.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر أن المرحلة الأولى من المبادرة، تستهدف إجراء المسح الطبى على 147 ألف مواطن وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء مجانا خلال العام الجارى، فضلا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية فى 6 محافظات هى الشرقية والإسكندرية ومرسى مطروح والمنيا وقنا والاقصر، وتسليم 132 الف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال  الكشف الطبى مجانا، لافتا الى أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات فى مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118

من جانبه وجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة  لتوفير الدعم المطلوب لتسهيل أعمال المبادرة وتذليل كافة العقبات، وتكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات الإدارية والتنظيمية لتنفيذ المبادرة، وكذلك مراكز الشباب للتنويه عن المبادرة ومشاركة الجمعيات والمجتمع المدنى لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمبادرة، وتحقيق الهدف المنشود منها لافتا إلى أن التعاون مع صندوق تحيا مصر يشمل العديد من المجالات التى توفر الدعم للفئات الأكثر احتياجا سواء اجتماعيا أو صحيا، بالإضافة إلى مشروعات التمكين الاقتصادى للشباب والمرأة المعيلة.

وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتكليف من  رئيس الجمهورية بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية  ومؤسسات الأورمان، وبنك الشفاء، والجمعية الشرعية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية، خلال 3 سنوات على 4 مراحل بتمويل قدره مليار جنيه من الصندوق.




 


صندوق تحيا مصر

تامر عبد الفتاح

قوافل نور حياة

الدقهلية والجيزة

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