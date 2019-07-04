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صحة المنوفية: تدشين منظومة ميكنة دخول وخروج المرضى بالمستشفيات العامة والمركزية

الخميس، 04 يوليه 2019 12:24 م
صحة المنوفية: تدشين منظومة ميكنة دخول وخروج المرضى بالمستشفيات العامة والمركزية جانب من الجولة
المنوفية - محمد فتحى

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أجرت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، واحمد الضبع مدير مركز معلومات المديرية، والمهندس محمود العبساوى من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، جولة بمستشفى حميات شبين الكوم وقويسنا المركزى، وذلك لمتابعة البدء فى تنفيذ ميكنة الدخول والخروج الخاصة بالمرضى المترددين على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية على مستوى المحافظة لأقسام الداخلية بالمستشفيات كمرحلة أولى.

 

وأكدت وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، أن هذه الميكنة بأن يكون الرقم القومى لابد من توافره لجميع الحالات المترددة بما يتيح ولأول مرة فى حفظ تاريخ الحالة للمرضى فى ملف واحد ورصد وتسجيل مسار المريض بالوحدات العلاجية المختلفة، واستخراج مؤشرات أداء المستشفيات للأخذ بها فى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


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