شاهد.. شرطة بكين توقف شاب أسكب المياه على مؤسس "بايدو" وتتهمه بافتعال مشكلة

كتب محمد تهامى زكى

أوقفت شرطة بكين، رجلًا أفرغ قارورة مياه على رأس "روبن لى" مؤسس مجموعة بايدو، لدى إلقائه كلمة فى مؤتمر عن تقنيات الذكاء الاصطناعى.

ووفقا لوسائل إعلام صينية، كان "لى" يلقى كلمة عن تطوير السيارات الذاتية القيادة المصممة من شركته خلال مؤتمر عن الذكاء الاصطناعى، أمس الأربعاء، حين فاجئه شاب سكب قارورة المياه على رأسه.

وبدت الصدمة على وجه الملياردير الصينى الذى شارك فى تأسيس مجموعة بايدو الصينية العملاقة فى مجال الإنترنت، وبادر إلى توجيه السؤال بالإنجليزية للرجل الذى رماه بالمياه "ماذا دهاك؟".

وعلق روبن لى بوجه وقميص مبللين قائلاً: "الجميع يمكنهم أن يروا أن طريق تطوير الذكاء الاصطناعى محفوف بالحوادث غير المتوقعة"، قبل استئناف عرضه تحت التصفيق.

وأجرت الشرطة تحقيقًا بعدما اشتكى موظفو بايدو من قيام رجل بتعكير صفو نشاط للشركة.

وأودع مشتبه به يدعى تشينج قيد التوقيف الإدارى لخمسة أيام، بتهمة التسبب بإشكال وافتعال مشكلة، بحسب ما أعلنت شرطة منطقة تشاويانج فى رسالة عبر خدمة ويبو للتدوينات المصغرة.