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سعر الدولار اليوم الخميس 4-7-2019 والأخضر ينخفض

الخميس، 04 يوليه 2019 10:28 ص
سعر الدولار اليوم الخميس 4-7-2019 والأخضر ينخفض دولار
كتبت - ريهام الباشا

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انخفض سعر الدولار اليوم الخميس 4-7-2019، على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر.

وسجل الدولار انخفاضا فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، عند سعر 16.58 جنيه للشراء، و16.68 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.55 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.58 جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.58 جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.58 جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.58جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.

 


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