سجن وزير نرويجى سابق متهم بالاعتداء على طالبى لجوء

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أصدرت محكمة في مدينة ترومسو النرويجية اليوم الخميس حكما بسجن وزير الصيد السابق سفين لودفيجسن، خمس سنوات بعد أن اعتدى جنسيا على ثلاثة من طالبي لجوء طوال سنوات عديدة.

ووجدت المحكمة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن لودفيجسن (72 سنة) مذنب بعد أن استغل منصبه محافظا إقليميا وقت الوقائع للاعتداء على ثلاثة طالبي لجوء رجال تتراوح أعمارهم اليوم بين 25 و34 سنة، ويعاني أحدهم من قصور عقلي، مشيرة إلى أنه جرت وقائع الاعتداءات الجنسية بين عامي 2011 و2017 في منزل لودفيجسن وفي فنادق متفرقة.

من جانبهم، أكد المعتدى عليهم أن الوزير السابق عرض عليهم الحصول على أماكن إقامة ومناصب شغل مقابل علاقات جنسية، كما قالوا إنهم كانوا يخشون فقدان تصاريح إقامتهم في حال رفض طلباته.