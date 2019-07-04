زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا الأمريكية

رويترز

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بلغت قوته 6.6 درجة وقع اليوم الخميس، ضرب جنوب كاليفورنيا بالقرب من مدينة ريدجكريست على بعد حوالي 200 ميل شمال شرقي لوس أنجلوس.