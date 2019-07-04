زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا الأمريكية

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بلغت قوته 6.6 درجة وقع اليوم الخميس، ضرب جنوب كاليفورنيا بالقرب من مدينة ريدجكريست على بعد حوالي 200 ميل شمال شرقي لوس أنجلوس.
زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا الأمريكيةالخميس، 04 يوليه 2019 07:53 م
ريختر
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
إصابة 9 أشخاص فى زلزال جنوب غربى الصين بقوة 5.6 درجةالخميس، 04 يوليه 2019 09:25 ص
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب شمال غرب جزيرة فانكوفر الكنديةالخميس، 04 يوليه 2019 06:57 ص
زلزال قوته 5.4 درجة يضرب الساحل شرق روسياالأربعاء، 03 يوليه 2019 11:41 م
طلاب إندونيسيون يبتكرون جهازا لتحديد موقع ضحايا الزلازل تحت الأنقاضالأحد، 30 يونيو 2019 10:51 ص
زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة فارس الإيرانيةالسبت، 29 يونيو 2019 07:49 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة