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رئيس مصلحة الجمارك يكشف محاولة تهريب مستحضرات تجميل بجمارك الدخيلة

الخميس، 04 يوليه 2019 10:17 م
رئيس مصلحة الجمارك يكشف محاولة تهريب مستحضرات تجميل بجمارك الدخيلة تهريب مستحضرات تجميل - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تمكنت الإدارة العامة لحركة وفحص الحاويات بجمارك الدخيلة برئاسة سعيد جاد بجمرك الدخيلة وبحضور كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963  وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1978 .

حيث تم تشكيل لجنة من  عماد الدين محمود مأمور كشف ومحمد سليمان مأمور تعريفة تحت اشراف سعيد أبو سكينة مدير الإدارة وهشام محمد السيد بمكافحة التهريب وياسر السمان مدير إدارة مكافحة التهريب ومحمد إبراهيم بالأمن الجمركى لكشف مشمول 4 حاويات أرقام DFSU 14444277, EGHU3428124 ,TCLU 3675536 , EGHU3506778 قادمة من الصين بإسم شركة للاستيراد والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن كيماويات داخل شكاير مرقوم سولفات صوديوم 25 كيلو جرام.

 وبالمعاينة الفعلية للحاويات الأربعة تبين وجود 1568 كرتونة بها 966 ألف عبوة مستحضرات تجميل متنوعة منها كريم أساس، وكريم خافى للعيوب وأقلام كحل وآى شادو وأقلام روج منها السائل والمط وماسكرة وماسك للوجه وأنواع أخرى من المستحضرات ماركات عالمية ومناشئ مختلفة داخل داخل كراتين مخبأة خلف الشكاير.

وتمت عملية الكشف والمعاينة فى حضور كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية ومجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية المشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية  حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة.

وتقدر التعويضات المستحقة ب 30 مليون و571 ألفا و216جنيها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات.


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