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رئيس غرفة الصناعات الكيماوية: دعم الوقود يذهب للأغنياء ويزيد عجز الموازنة

الخميس، 04 يوليه 2019 05:00 ص
رئيس غرفة الصناعات الكيماوية: دعم الوقود يذهب للأغنياء ويزيد عجز الموازنة الدكتور شريف الجبلى
كتب عبد الحليم سالم

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أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ولجنة التعاون الأفريقى، باتحاد الصناعات المصرية، أهمية السير قدما فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، بما يساهم فى تحقيق طموحات المواطنين .

وأضاف الجبلى لـ"اليوم السابع" أن الحكومة تسير منذ سنوات بخطوات سليمة لضبط الاقتصاد، خاصة ملف الدعم الذى لابد من الانتهاء منه بشكل سليم، مع التوازن فى حماية الطبقات الأكثر فقرا بحيث لا يتضرر أحد .

وقال شريف الجبلى، إنه لابد أن يعرف المواطن أن كل دولار زيادة فى سعر الوقود، يكلف الموازنة العامة للدولة سنويا نحو 4 مليارات جنيه، وبالتالى فى حالة الزيادة أكثر من دولار فإن موازنة الدولة ستتحمل أعباء كثيرة، ونحن فى الوقت نفسه نريد ضبط الموازنة خاصة بنود الإنفاق والإيرادات.

وأوضح إنه من المهم أن يتم توجيه الإيرادات المتعلقة بترشيد دعم الوقود إلى الصحة والتعليم والطبقات الفقيرة، وهو ما نلمسه بالفعل على أرض الواقع، معتبرا أن الدعم يستفيد منه الأغنياء والفقراء على حد سواء، وبالتالى فإن إنهاء الدعم أمر إيجابى واقتصادى مع أهمية ضمان حماية الطبقات الفقيرة .

 


ترشيد دعم الوقود

شريف الجبلى

اتحاد الصناعات

اسعار الوقود الجديدة

اسعار البنزين

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