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رئيس الوزراء الإيطالى: قمة العشرين ربما لا تؤتى ثمارها المنشودة

الخميس، 04 يوليه 2019 05:02 م
رئيس الوزراء الإيطالى: قمة العشرين ربما لا تؤتى ثمارها المنشودة رئيس الوزراء الإيطالي
أ ش أ

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 أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جزوزيبي كونتي، اليوم الخميس، أن قمة مجموعة العشرين لا يمكنها دائمًا أن تأتي بنتائج غير مسبوقة، لكنها تسهم في إتاحة الفرصة لعقد مباحثات مهمة بين زعماء الدول المشاركة. 
 
وشدد كونتي - في تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية: على أهمية قمة العشرين، حيث أنها تتيح لزعماء أكبر 20 دولة اقتصاديًا الفرصة لبحث التحديات العالمية.. مُوضحًا أنه تم التطرق في محادثات اليابان لقضية تغير المناخ، والمشكلات التي تواجه مرافق البنية التحتية عالية الجودة، وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية القصوى. 
 
وأضاف "إنه بطبيعة الحال، لا ينبغي لنا التوقع بأن تؤتي مثل هذه المناقشات ثمارها كبيرة، ولكن الحوار في حد ذاته والاتفاق بشأن القضايا الرئيسية يُعد أمرًا في غاية الأهمية." 
 
ولفت رئيس الحكومة الإيطالية إلى"أن قمة العشرين تطرح فكرة كيفية توجيه التنمية المستقبلية لصالح مواطنينا."
 
يُشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم بزيارة حاليًا إلى روما، حيث سيجتمع مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وبابا الفاتيكان البابا فرانسيس. كما سيجري محادثات أيضًا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. 

ايطاليا

قمة العشرين

جزوزيبي كونتي

فلاديمير بوتين

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