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دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة المرشحين للانتقال إلى المحاكم الابتدائية

الخميس، 04 يوليه 2019 01:22 م
دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة المرشحين للانتقال إلى المحاكم الابتدائية افتتاح الدورة التدريبية لأعضاء النيابة العامة
كتب إبراهيم قاسم

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افتتحت الدورة التدريبية الخامسة والأربعون لأعضاء النيابة العامة المرشحين للانتقال إلى المحاكم الابتدائية، والتى تم عقدها فى المركز القومى للدراسات القضائية، باشراف المستشار مدحت بسيونى مساعد الوزير لشئون المركز.
 
وتستهدف الدورة التدريبية تعزيز الكفاءة المهنية للقضاة الجدد وزيادة خبراتهم عن طريق تأهيلهم من خلال المحاضرات والجلسات العملية التى تعقد بالمركز ويحاضر فيها نخبة من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والتفتيش القضائى فضلاً عن أساتذة الجامعات.
 
وأكدت وزارة العدل فى بيان لها، أن أحد محاور تطوير العدالة الناجزة هو تقديم كافة سُبل الدعم اللازم لتدريب السادة القضاة خاصةً الجدد منهم وتنمية المهارات القانونية والادارية المختلفة فضلاً عن ربط الدراسة النظرية بالموضوعات والقضايا العملية بما يسهم فى الارتقاء بمنظومة العدالة.
 
وتعقد الدورة التدريبية لعدد 345 قاضى خلال الفترة من 1 وحتى 31 يوليو ويتضمن منهج الدورة فضلا عن الموضوعات القانونية الجنائية والمدنية والاجرائية بعض الموضوعات الحديثة كمهارات التواصل وفن اتخاذ القرار وإدارة الوقت وغيرها من الموضوعات التى تثرى القاضى وتعزز من قدراته.
 
 

وزارة العدل

اعضاء النيابة العامة

دورة تدريبية للقضاة

مركز الدراسات القضائية

المحكمة الابتدائية

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