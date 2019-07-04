دراسة: السمنة تتفوق على التدخين كسبب للإصابة بأربعة أنواع من السرطانات

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة لمعهد أبحاث السرطان البريطاني أن السمنة تتفوق على التدخين في احتمالات تسببها في الإصابة بأربعة أنواع مختلفة من السرطانات، وتمشل سرطان الأمعاء والكلى والكبد والمبيض.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حذرت الدراسة من أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة يفوق عددهم الآن أعداد المدخنين بنسبة 2 إلى 1، وأوضحت الدراسة أن السمنة تسبب المزيد من احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطانات أكثر من السجائر.

وأشارت دراسة المعهد إلى أن هناك المزيد مما يمكن فعله لمساعدة الناس على خسارة الوزن لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، ولفتت "ديلى ميل" إلى أن التدخين لا يزال أحد أكبر مسببات السرطان في بريطانيا ويفرض مخاطر أعلى بكثير من تلك التي تسببها السمنة.

غير أن السمنة تتسبب في الإصابة بـ13 نوعا مختلفا من السرطان وتتفوق على التدخين باعتبارها المسبب الرئيسي لأربعة أنواع مختلفة من السرطانات.