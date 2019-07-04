خصم 3 أيام لأطباء وتمريض مستشفى الحسينية بالشرقية.. اعرف السبب

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مجازاة 30 طبيب وفنى وممرض بمستشفى الحسينية المركزى بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانونى.

مشدد على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإدارى، بنطاق دائرة المحافظة لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الانضباط فى العمل.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، تحت إشراف عبده سالم مدير الإدارة، قامت بالمرور المفاجئ على مستشفى الحسينية المركزي وتبين عدم تواجد 30 طبيب وفنى وممرض بالمستشفى أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانونى على العاملين غير الملتزمين، وكان قرار المحافظ بالخصم 3 أيام من الراتب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .