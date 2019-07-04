حفظ التحقيقات فى وفاة سائق إثر انقلاب سيارته من أعلى منطقة جبلية بالمقطم

كتب سليم على

قررت نيابة المقطم الجزئية، حفظ التحقيقات في وفاة سائق إثر انقلاب سيارته من أعلى منطقة جبلية بالمقطم، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة ، تلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة بالمقطم يفيد بانقلاب سيارة من أعلى الطريق ونزولها بمنطقة جبلية.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير قائد السيارة، اختلت عجلة القيادة بيديه وهبط من أعلى الطريق بمنطقة جبلية، فلقي مصرعه، وتم تحرير المحضر اللازم.