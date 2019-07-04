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حالة الطقس اليوم الخميس 4/7/2019 فى مصر والدول العربية

الخميس، 04 يوليه 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 4/7/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الخميس ، ففى مصر  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرا ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بقليل، ويسود طقس ما بين صيفي اعتيادي إلى حار نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، في حين يكون حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، و حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس معتدلاً إلى لطيف بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة .

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ إرتفاع محدود على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نسبياً الى حارة في كافة المناطق ،حيث يسود جو حار في المناطق السهلية والشفا غورية وأجواء حارة بشكل كبير في المناطق الغورية وأريحا والبحر الميت. الرياح شمالية غربية معتدلة وتنشط أحياناً في الجبال.

 

 

 

 

 

 


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