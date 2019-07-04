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توقيت ممارسة الرياضة قد يكون المفتاح لنجاح فقدان الوزن

الخميس، 04 يوليه 2019 11:00 م
توقيت ممارسة الرياضة قد يكون المفتاح لنجاح فقدان الوزن ممارسة الرياضة
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن توقيت ممارسة الرياضة قد يكون المفتاح لنجاح فقدان الوزن، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”.

وفي الدراسة التى شملت 375 شخصًا نجحوا في الحفاظ على فقدان الوزن والذين يمارسون نشاطًا بدنيًا متوسط ​​الشدة إلى الشديد، أبلغ معظمهم أن ثبات وقت ممارسة الرياضة يومياً وخاصة فى الصباح الباكر هو الوقت المناسب لفقدان الوزن.

ووجدت الدراسة أيضًا أن التماسك في توقيت النشاط البدني يرتبط بارتفاع مستويات النشاط البدني ، بصرف النظر عما إذا كان الأشخاص يمارسون الرياضة بانتظام في الصباح أو بعد الظهر أو في المساء يقلل من السمنة.

وقال الباحث البارز الدكتور "ديل بوند"، من كلية براون ألبرت الطبية: "إن نتائجنا تستدعي إجراء أبحاث تجريبية مستقبلية لتحديد ما إذا كان تعزيز ممارسة الرياضة في أى وقت يمكن أن يساعد الأفراد على تحقيق مستويات أعلى من النشاط والحفاظ عليه".

 


ممارسة الرياضة

توقيت ممارسة الرياضة

الرياضة

الدهون

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