توصيل الغاز الطبيعى لـ 4 قرى بالصف والتعاقد مع 10 آلاف منزل

أعلن المهندس خيرى مرسى، رئيس مدينة الصف بالجيزة، توصيل الوصلات الرئيسية والفرعية لخطوط الغاز الطبيعى، لقرى الشوبك الشرقى وعرب أبو ساعد والمنيا والشرفا.

وأكد رئيس مدينة الصف، أنه تم ضخ الغاز بمنازل عرب أبو ساعد، وتم التعاقد لـ 2000 منزل بعرب أبو ساعد و 8000 منزل بالشوبك الشرقى.

وأضاف رئيس مدينة الصف أن ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة وتشديده على شركات توصيل الغاز للمنازل بسرعة الانتهاء من توصيل الغاز للقرى المحرومة.

وقال المهندس خيرى مرسى، إنه جارى رفع كفاءة النظافة العامة بالمدينة والوحدات المحلية ودهانات العقارات بألوان موحدة حفاظا على المظهر العام لمدينة الصف.