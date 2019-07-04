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تموين الفيوم: ضبط حوالى 2 طن دقيق مهرب وتحرير 49 محضر بالأسواق اليوم

الخميس، 04 يوليه 2019 04:50 م
تموين الفيوم: ضبط حوالى 2 طن دقيق مهرب وتحرير 49 محضر بالأسواق اليوم مخبز بلدى-ارشيفية
الفيوم – رباب الجالي

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قال عبد الفتاح شرف وكيل وزراه تموين الفيوم، إن مديرية تموين الفيوم وجميع الإدرات الرقابية الداخلية و الخارجية نظمت عدة حملات تموينيه اليوم على كافه أنحاء المحافظة، وأسفرت عن ضبط طن وخمسين كيلو دقيق بلدى مهرب بمخزن بجوار مخبز بلدى بسنهور البحرية بمركز سنورس، وتم تحرير محضر برقم 364 جنح أمن دوله طوارئ، كما تم ضبط "44" بطاقه تموينية ذكيه مخبأة بمخبز بلدى لضربهم وهميا بعد الانتهاء من انتاج الخبز وتحرر محضر برقم 365 جنح أمن دوله طوارئ .
 
كما تم ضبط "650" كيلو دقيق بلدى مهرب من مخبز بلدى بيوسف الصديق ويرأس الحمله المهندس عبد الله بكرى مدير اداره تموين يوسف الصدق و المحاسب ناصر عبد الله رئيس الرقابه وجمال عبد الخالق و رمضان عثمان .
 
وتم ضبط "200" كيلو دقيق بلدى مهرب للسوق السوداء بدسيا مركز الفيوم وتحرر محضر برقم 250 جنح امن دوله طوارئ ، ويرأس الحمله المهندس رمضان محمد عبد الباقى مدير تموين مركز اول و المهندس هيثم عبد العاطى رئيس الرقابه .
 
كما تم تحرير 35 تقريراً فى قطاع المخابز ما بين نقص وزن للخبز وتوقف عن انتاج الخبز وعدم إعطاء بون للمواطنين و عدم نظافه أدوات العجن والخبز .
 
كما تم تحرير 14محضر بالاسواق والمواد البترولية ما بين تجميع وتهريب دقيق بلدى مدعم و عدم الإعلان عن أسعار و عدم وجود شهادات صحيه للعاملين بالمطاعم وبيع أسطوانات البوتاجاز بدون ترخيص .
 

الفيوم

محافظة الفيوم

مديرية تموين الفيوم

تهريب الدقيق المدعم

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