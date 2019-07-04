تمثال النهوض بالدولة.. شاهد كيف جسد طالب فنون المنيا أحوال مصر (صور)

المنيا : فريق المحافظات

شهدت مشروعات تخرج طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، عدة أعمال هامة هذا العام، كانت تعبر عن أحوال مصر والمواطنين، واختزلت كل منها فكرة بسيطة فى تمثال منحوت يجسد أحوال الدولة.

كان من أبرز التماثيل المنحوتة هذا العام تمثال وصفه صاحبه الخريج "مينا اسحق" بأنه تمثال يعبر عن النهوض بالدولة وعودة الحضارة المصرية بقوة، إذ تبلورت الفكرة فى هرم به كسر والذى يعد رمزًا لمصر، ويحاول ثلاثة آخرون من الأقوياء رفعه وتعديله لمساره الصحيح.

"اليوم السابع" التقى الطالب صاحب الفكرة، وقال: "جائتنى فكرة المشروع من خلال ملاحظتى لأحوال الدولة وكيفية النهوض بالدولة، فقررت اختيار الهرم كرمز للدولة والحضارة المصرية، و3 آخرين يحاولون تعديلها بمنتهى القوة والجدية فى كافة النواحى"، مضيفًا أن الفكرة ترسخت لديه من الظروف التى تمر بها البلاد والإصلاحات التى تجرى حاليًا.

وأضاف اسحق: "مدة المشروع استغرقت معى نحو 23 يومًا، بعد أن قمت بتحديدها جيدا وعمل مجسم صغير لها، وساعدنى أساتذتى فى القسم فى توزيع الكتل وبعض التفاصيل التى جعلته يخرج بهذا الشكل الجيد".

وأكد الطالب أنه يحلم بأن يكون مجاله المستقبلى فى النحت مستمرا ويكون له العديد من المعارض، مشيرا إلى أن المواطنين أصبحوا لديهم وجهات نظر كبيرة فى هذا الفن ويتفاعلون معه خاصة فى السنوات الأخيرة، متمنيًا انتشار النحاتين وأعمالهم فى جميع أنحاء مصر لأنه فن خاص يعكس المزيد من الرقى، وأن تزين أعمالهم الميادين والشوارع أسوة بالدول الأخرى.







