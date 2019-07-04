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الخميس، 04 يوليه 2019 05:40 م
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تعرف على ضوابط اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم

الخميس، 04 يوليه 2019 05:00 م
تعرف على ضوابط اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم جامعه الفيوم
الفيوم – رباب الجالي

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أعلن الدكتور حمدى نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، عن ضوابط اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكلية للعام الجامعى 2019/2020، وصرح أنه يتم فتح التسجيل لاختبارات القدرات اليوم الخميس، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الانترنت Tansik.egypt.gov.eg  .
 
وتتم اختبارات القدرات بالتسجيل بمقر الكلية وسحب الملف بمبلغ 400 جنية يوم السبت الموافق 6/7، وتبدأ الاختبارات بدءًا من يوم الاحد الموافق 7 يوليو الجارى وحتى السبت الموافق 20 يوليو الجارى.
 
وأوضح عميد الكلية أنه سيتم خلال اليوم الأول (الأحد من كل أسبوع) عمل اختبار إلكترونى بكلية الخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبى المبدئى من حيث الطول والوزن والقوام واختبار المهارة بمركز الانشطة.
 
كما سيتم خلال اليوم الثانى ( الاثنين من كل أسبوع) عمل الاختبار الرياضى بملعب كلية الزراعة: واليوم الثالث (الأربعاء من كل أسبوع ) عمل الاختبار الشخصى (الهيئة) بكلية الخدمة الاجتماعية، وكذلك اجراء الكشف الطبى الشامل بمستشفى الجامعة.
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