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تعرف على أماكن الترفيه لقضاء وقت ممتع بمصيف جمصة.. صور

الخميس، 04 يوليه 2019 02:00 ص
تعرف على أماكن الترفيه لقضاء وقت ممتع بمصيف جمصة.. صور
الدقهلية شريف الديب

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يتميز مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، والذى يطل على البحر المتوسط، ويقع بين محافظتى دمياط والدقهلية، على الطريق الدولى الساحلى، بهدوء موقعه وصفاء المياه، كما تستطيع الاستمتاع به وقضاء فترة إجازة سعيدة مع أسرتك، بدون زيادة فى التكاليف عن المعدل اليومي للأسرة،  فهو مصيف مناسب لكل الفئات.

ويمتاز مصيف جمصة بانخفاض أسعار السكن والإقامة، حيث يتراوح أسعار إيجار الشقق السكنية بالمصيف هذا العام من 150 إلى 550 جنيها فى الليلة، و ذلك على حسب مساحة الشقة والمنطقة والقرب والبعد من البحر، وترتفع أسعار الإيجارات فى بعض الأماكن مثل منطقة العاشر لقربها من الشاطئ  ومنطقة آمون لقربها من الأسواق، والإيجارات المتوسطة فى منطقة إيزيس، والأسعار المنخفضة فى منطقة الكرنك والشباب وأبو سنبل، وهو ما يجعل مصيف جمصة جذابا جميع المستويات، وقضاء إجازة الصيف بأقل تكاليف.

وتتميز أسعار الخضروات والفاكهة والمنتجات الأخري الموجودة بالاسواق بانخفاضها عن مثيلاتها فى المدن الساحلية، بالإضافة إلى انتشار المطاعم المتوسطة بالمدينة.

وقد تم رصد مبلغ 380 مليون جنيه لتطوير طريق رافد جمصة من أجل استيعاب حركة السيارات والكثافة المرورية على الطريق.

ويوجد العديد من الأماكن الترفيهية داخل مصيف جمصة، تستطيع أن تقضي فيه وقت ممتع، فهناك شارع الكورنيش ويتمتع بالإضاءة و الزحام، وكثرة المترددين عليه، والسيرك القومى ومسرح المدينة. 

كما يوجد 3 سينمات بالمدينة تستطيع أن تشاهد فيه أحدث الأفلام، وقد طور مجلس مدينة جمصة منطقة البلاج وتم عمل كورنيش يضاء ليلا، ويعد من أحد أماكن قضاء وقت ممتع نظرا لهدوئه ومنظر البحر، ويتوفر داخل المدينة مواصلات فهناك نقل داخلى بالأتوبيسات الجديدة ( الطفطف) الذى اعتمده مجلس المدينة لنقل المصيفين.

مصيف جمصة (1)
مصيف جمصة (1)

 

مصيف جمصة (1)
مصيف جمصة (1)

 

مصيف جمصة (2)
مصيف جمصة (2)

 

مصيف جمصة (2)
مصيف جمصة (2)

 

مصيف جمصة (3)
مصيف جمصة (3)

 

مصيف جمصة (3)
مصيف جمصة (3)

 

مصيف جمصة (4)
مصيف جمصة (4)

 

مصيف جمصة (4)
مصيف جمصة (4)

 

مصيف جمصة (5)
مصيف جمصة (5)

 

مصيف جمصة (5)
مصيف جمصة (5)

 

مصيف جمصة (6)
مصيف جمصة (6)

 


الدقهلية

مصيف جمصة

اعرف مصيف جمصة

محافظة الدقهلية

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