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تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى التأمين والاتصالات

الخميس، 04 يوليه 2019 01:53 م
تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى التأمين والاتصالات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% خاسرة 24.08 نقطة، لتغلق عند مستوى 10566.52 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 70.6 مليون سهم بقيمة 153.7 مليون ريال قطرى عبر 4876 صفقة، وارتفع 18 سهماً، وانخفض 21 سهما، واستقرت 7 أسهم.
 
وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.07%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.35%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.15%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.67%.
 

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