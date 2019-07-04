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تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل مسن بسبب خلافات بالمطرية

الخميس، 04 يوليه 2019 11:18 م
تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل مسن بسبب خلافات بالمطرية جثه-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات بحنح تستأنف المطرية، بحبس عاطل، 15يوما على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه بقتل مسن بـ"قالب طوب"، خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة في المطرية.
 
وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهم قتل المجني عليه بقالب طوب ، مشيرة الي ان كبر سن المجني عليه جعلته لا يتحمل ،  فسقط قتيلا .
 
وقال المتهم، إنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه، والدليل أنه لم يستخدم سلاح أبيض أو ناري في المشاجرة، مضيفا أن القتيل سليط السلطان كان دائم التعدى عليه وعلى عائلته بالسب والقذف، فلم يتحمل كل هذه الإهانات منه، ونزل إليه فى الشارع، وحاول إثناءه عن ذلك السلوك ، ولكن المجني عليه لم يرتدع، فنشبت بينهما مشاداة كلامية تطورت إلى مشاجرة ، التقط خلالها "قالب طوب" من الأرض ورماه علي جاره فوقع علي الارض، فظن انه اغشي عليه ، ولكن بفحصه في المستشفي تبين انه توفي 
البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين، مما أسفر عن أحدهما، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص عثر على جثة مسن به إصابة بالرأس وبعد الكدمات، تم نقله إلى المشرحة.
 
كشفت التحريات الأولية، أن مشادة كلامية نشبت بين عاطل ومسن بسبب خلافات الجيرة، وتطورت لمشاجرة بالأيدى، فاستل المتهم "قالب طوب" من على الأرض وألقاها على المجنى عليه فسقطت فوق رأسه فأودت بحياته.
 
بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة وأنه لم يقصد قتله، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 

 


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