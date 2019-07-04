تجديد حبس السائق المتسبب فى حادث "شرطة نجدة" الطريق الصحراوى

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس سائق السيارة النقل الذى اصطدمت بمبنى شرطة النجدة بطريق الإسكندرية الصحراوى، قبل محطة تحصيل الرسوم، مما أسفر عن مصرع ضابط شرطة 15 يومًا.

وكان ضابط شرطة لقى مصرعه إثر إصابته في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بمنى النجدة بالكيلو 28 قبل محطة رسوم القاهرة، واقتحامها المبنى، مما أسفر عن تحطم جانب المبنى، وعدد من سيارات الإسعاف المتمركزة بداخله، وكذلك عدد من السيارات.

انتقل على الفور إلى موقع الحادث الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والإطفاء لمكان الحادث، لرفع أثار الحادث، وتيسير حركة المرور التى تضررت جراء الاصطدام.