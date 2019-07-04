تباين بورصات الخليج بختام جلسة نهاية الأسبوع.. وبورصة قطر حمراء

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، هامشياً، ليعاود خسائره، فيما ارتد سوق دبى المالى للصعود مجدداً مدعوماً بالأسهم العقارية، شهدت بورصة الكويت اليوم ثالث أنشط قيمة تداول فى العام الجارى، وأنهت قطر فى المنطقة الحمراء.

بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% خاسراً عدد 6.94 نقطة ليغلق عند مستوى 8846.53 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.66% رابحاً 142.17 نقطة ليغلق عند مستوى 4023.45 نقطة. تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% خاسراً عدد 6.94 نقطة ليغلق عند مستوى 8846.53 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.66% رابحاً 142.17 نقطة ليغلق عند مستوى 4023.45 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 87.5 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 86 شركة، فيما تراجعت 85 شركة.

وتراجعت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.32%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.95%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.63%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.57%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.35%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.27%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.16%.

وجاء سهم "الخبير ريت" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.18%، ثم مسك بنسبة 2.91%، ثم الفخارية بنسبة 2.54%، فيما تصدر سهم "الأهلى للتكافل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.56% ثم هرفى للأغذية بنسبة 1.54%، ثم أسواق العثيم بنسبة 1.52%.

بورصة دبى تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% خاسراً 5.51 نقطة ليغلق عند مستوى 2660.53 نقطة. تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% خاسراً 5.51 نقطة ليغلق عند مستوى 2660.53 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 124.2 مليون سهم محققة ما قيمته 153.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2119 صفقة لـ31 سهما، وارتفع 11 سهماً، وانخفض 17 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 0.74%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.44%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.17%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.33%، ثم سهم شركة آرابتك القابضة بنسبة 3.27%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.62%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى (تبريد) بنسبة 1.15%.

بورصة قطر تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% خاسرة 24.08 نقطة، لتغلق عند مستوى 10566.52 نقطة. تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% خاسرة 24.08 نقطة، لتغلق عند مستوى 10566.52 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 70.6 مليون سهم بقيمة 153.7 مليون ريال قطرى عبر 4876 صفقة، وارتفع 18 سهماً، وانخفض 21 سهما، واستقرت 7 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.07%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.35%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.15%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.67%.



بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاع العقار. ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاع العقار.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% رابحاً 32.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5950.47 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% رابحاً 38.42 نقطة ليغلق عند مستوى 6544.28 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.41% رابحاً 19.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4783.75 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 194.5 مليون سهم بقيمة 50.1 مليون دينار كويتى عبر 7762 صفقة.

وقفزت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.29%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.15%.

وجاء سهم "التمدين العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.19%، تلاه شركة رمال العقارية بنسبة 5.88%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 4.88%، فيما تصدر سهم "المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.93% ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.70%، ثم شركة ريم العقارية بنسبة 9.57%.

بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.85% رابحاً 12.67 نقطة ليغلق عند مستوى 1511.20 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والتأمين والفنادق والسياحة. ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.85% رابحاً 12.67 نقطة ليغلق عند مستوى 1511.20 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والتأمين والفنادق والسياحة.

وجرت التداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 7.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 2.3 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 50.30% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.44%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 2.23%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 14.78% مدفوعاً بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 3.33%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 8.07% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة فنادق والخليج بنسبة 0.47%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 7.49% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.32%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.22% مدفوعاً بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 2.86%.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%.