بيرو تدعو الصين وروسيا وكوبا وتركيا ودولا أخرى إلى اجتماع لبحث أزمة فنزويلا

رويترز

قال وزير خارجية بيرو أمس، الأربعاء، إن بلاده وجهت الدعوة إلى الصين وروسيا وكوبا وبوليفيا وتركيا وعشرات الدول الأخرى لحضور اجتماع في ليما في السادس من أغسطس لبحث الأزمة السياسية في فنزويلا.

وقال الوزير نيستور بوبوليزيو إن الهدف هو جمع تلك الدول التي لها صلة بشكل ما بالأزمة في فنزويلا على أمل تشجيع الحوار وتعزيز الدعم لانتخابات جديدة.

وأضاف أنه لم توجه دعوة إلى ممثلي حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أو المعارضة.

وقال في مؤتمر صحفي "لا نريد إحداث استقطاب في الاجتماع".