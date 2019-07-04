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بوتين يدعو للتخلى عن "فلسفة التكتلات" لتجاوز الخلافات بين موسكو والناتو

الخميس، 04 يوليه 2019 09:53 ص
بوتين يدعو للتخلى عن "فلسفة التكتلات" لتجاوز الخلافات بين موسكو والناتو بوتين
موسكو (أ ش أ)

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دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إلى التخلى عن مفهوم "فلسفة التكتلات" التى تعود إلى الحرب الباردة، لتجاوز المشاكل فى العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسى "الناتو".

وأكد الرئيس الروسى - فى تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، قبل توجهه اليوم إلى إيطاليا فى زيارة رسمية - ضرورة التخلى عن مفهوم "الردع" أيضا لتجاوز الوضع الحالى غير السليم فى العلاقات بين بلاده والحلف.

وشدد بوتين على ضرورة أن تكون منظومة الأمن موحدة فى أوروبا والعالم وغير قابلة للتجزئة.

 


بوتين

روسيا

الناتو

ايطاليا

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