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بريطانيا ترحب "بالإجراءات الحازمة" لجبل طارق ضد ناقلة نفط

الخميس، 04 يوليه 2019 12:53 م
بريطانيا ترحب "بالإجراءات الحازمة" لجبل طارق ضد ناقلة نفط جريس 1
(رويترز)

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رحبت بريطانيا اليوم الخميس "بالإجراءات الحازمة" التي اتخذتها حكومة جبل طارق لاحتجاز ناقلة نفط عملاقة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا، وقالت إن الخطوة تبعث رسالة واضحة مفادها أن انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول.

وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو 2011، بعد فترة وجيزة من بدء حملة الرئيس بشار الأسد على المتظاهرين المنادين بالديمقراطية والتي تحولت إلى حرب أهلية طويلة الأمد.

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي "نرحب بهذا الإجراء الحازم لتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري ونشيد بسلطات جبل طارق التي شاركت في تنفيذ العملية صباح اليوم بنجاح".

وأضاف "يبعث هذا برسالة واضحة مفادها أن انتهاك العقوبات أمر غير مقبول".

 


ناقلة نفط

سوريا

الاتحاد الاوروبى

بريطانيا

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