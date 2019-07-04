انطلاق ورش عمل تدريب الطلاب المنقولين لأولى ثانوى بالقليوبية على التابلت

القليوبية إبراهيم سالم

انطلقت ورشة العمل الرئيسية لتدريب الطلاب الناجحين في الصف الثالث الإعدادي، والملتحقين بالصف الأول الثانوي على منظومة التعليم الجديدة "التابلت" بالقليوبية، اليوم الخميس، والتي تنظمها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، برئاسة أشرف محمود، تحت رعاية طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

وفي هذا السياق، أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تقرر بدء الدورات علي مستوي كافة إدارات المحافظة اعتبارا من 4 يوليو الجاري، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث جري فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في التدريب بورش العمل المقرر تنظيمها بكافة المدارس والإدارات علي مستوي المحافظة بالمجان حيث شهدت عمليات التسجيل إقبالا متزايد من الطلاب مما دفع للتوسع في المشروع وتعميمه علي مستوي المحافظة والمدارس.

ومن ناحيته، أوضح أشرف محمود، مدير إدارة الموهوبين، أن التدريب بدأ بنظام ورش بالإدارات التعليمية تحت رعاية الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، وإشراف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، كما أن ورش العمل تضمن كيفية الدخول على المنصة وبنك المعرفة والتعامل مع الاكواد والتعامل مع الأسئلة ومواجهة مشاكل والحلول التقنية لها.

وأضاف محمود، أن وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتمع مع فريق عمل إدارة الموهوبين لوضع ملامح التدريب والتاكد من جاهزية الإدارة لإطلاق ورش العمل حيث جري التنسيق مع جميع رؤساء الأقسام على مستوى المحافظة لتنفيذ ورش العمل حتى يكون الطلاب على دراية كافية بالنظام الجديد عند بدء العام الدراسى الجديد.