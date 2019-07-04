النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى عين شمس

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عين شمس برئاسة شريف عيسوى، بانتداب المعمل الجنائى، لمعاينة حريق شب فى شقة صباح اليوم الخميس لبيان سبب الحريق وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار فى عين شمس، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى عين شمس، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.