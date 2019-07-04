النيابة تستمع لأقوال الشهود ومسؤولى مصنع بلاستيك تعرض للحريق فى 6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

استمعت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر؛ لأقوال عدد من من شهود العيان ومسؤولى مصنع بلاستيك، والذى اشتعلت فيه النيران أمس الأربعاء، فى المنطقة الصناعية الخامسة فى مدينة 6 أكتوبر، وتسلمت التقارير الطبية الخاصة بالمصابين.

وكانت النيابة انتدبت خبراء المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الحادث، وفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، وتحديد أسباب اشتعال النيران، وتقدير حجم الخسائر.

البداية كانت بتلقى الحماية المدنية، بلاغًا بنشوب حريق داخل مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية الخامسة بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الاطفاء، والإسعاف، وتمت السيطرة على النيران ونقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.