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المصابون بداء السكر من النوع الثانى أكثر عرضة لخطر الموت من السرطان

الخميس، 04 يوليه 2019 06:30 م
المصابون بداء السكر من النوع الثانى أكثر عرضة لخطر الموت من السرطان مرض السكر - صورة ارشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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تفوق السرطان على أمراض القلب والأوعية الدموية باعتبارها السبب الأكثر شيوعًا للوفاة بين البالغين الاسكتلنديين المصابين بداء السكري من النوع الثاني، وفقًا لدراسة نشرت في دورية "البحث عن مرض السكري".

ووفقاً للموقع الطبى “MedicalXpress”، فحص الباحثون أسباب وفاة الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 في أيرشاير وآران ، اسكتلندا بين عامي 2009 و 2014 وقارنوها بمعدلات الوفيات الوطنية، وكان السبب الأكثر شيوعا للوفاة السرطان (27.8٪) تليها أمراض القلب (24.1 ٪).

وأكدت نتائج الدراسة زيادة خطر الوفاة المبكرة لدى الأفراد المصابين بداء السكري من النوع 2 مقارنةً بعامة السكان، واقترحوا أنه عندما يتم علاج عوامل الخطر القلبية الوعائية بقوة، فإن السرطان يأخذ أهمية أكبر في سبب الوفاة.

وفهم خيارات نمط الحياة، والخيارات الغذائية التى يجب أن يتخذها هو أمر حيوى من بين طرق السيطرة على مرض السكرى.

وينصح الأطباء بتغيير نمط الحياة للأفراد المُعرضين لخطر الإصابة بمرض السكرى، وأولئك الذين تم تشخيصهم حديثًا بالنوع الثانى، من أجل إدارة الحالة والتحكم فيه.

 


مرض السكر

علاج مرض السكر

السكر

السرطان ومرض السكر

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