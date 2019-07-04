سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 03:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

المديريات التعليمية تبدأ طباعة الامتحان الورقى لطلاب الدور الثانى بأولى ثانوى

الخميس، 04 يوليه 2019 01:54 م
المديريات التعليمية تبدأ طباعة الامتحان الورقى لطلاب الدور الثانى بأولى ثانوى امتحانات أولى ثانوى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت المديريات التعليمية الاستعداد لامتحانات الدور الثانى لطلاب أولى ثانوى والمقرر عقده 14 يوليو الجارى، حيث تجرى طباعة أسئلة الامتحان الورقى إضافة إلى تشكيل الكنترولات ولجان السير فى المدارس.

وقالت مصادر مسئولة، إن المديريات تفحص التظلمات والالتماسات التى استقبلتها من طلاب الصف الأول الثانوى على النتيجة للفصل فيها وتحديد موقف الطلاب المتقدمين بتظلمات قبل بدء امتحانات الدور الثانى، موضحة أن أى طالب يثبت حقه سوف يتم تغيير نتيجته من دور ثان لناجح.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت نتيجة امتحان مايو الإلكترونى لأولى ثانوى بنسبة نجاح 91.4%، كما تم فتح باب التظلمات على النتيجة الورقية وشكاوى الامتحان الإلكترونى منذ الأسبوع الماضى وحتى اليوم الخميس.


 

 


التربية والتعليم

امتحان الدور الثانى لاولى ثانوى

نتيجة امتحان مايو لاولى ثانوى

التظلمات على نتيجة اولى ثانوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تفاصيل النجاح فى كل مادة بالصف الأول الثانوى ونسب دخول الدور الثانى

الخميس، 04 يوليه 2019 02:01 ص

صور .. تعرف على أسماء 20 من أوائل الثانوية الزراعية بمحافظة المنيا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:12 م

صور.. أولياء أمور أولى ثانوى: "المدرسين عايزين أولادنا ياخدوا دروس بـ200 جنيه للحصة"

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:55 ص

مكتب التنسيق: إعفاء 1500 الأوائل بالثانوية العامة من قواعد التوزيع الجغرافى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:05 م

لطلاب أولى ثانوى.. 15 معلومة عن مستوى الطالب ببطاقة نتيجة امتحان مايو

الإثنين، 01 يوليه 2019 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة