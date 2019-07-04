المديريات التعليمية تبدأ طباعة الامتحان الورقى لطلاب الدور الثانى بأولى ثانوى

بدأت المديريات التعليمية الاستعداد لامتحانات الدور الثانى لطلاب أولى ثانوى والمقرر عقده 14 يوليو الجارى، حيث تجرى طباعة أسئلة الامتحان الورقى إضافة إلى تشكيل الكنترولات ولجان السير فى المدارس.

وقالت مصادر مسئولة، إن المديريات تفحص التظلمات والالتماسات التى استقبلتها من طلاب الصف الأول الثانوى على النتيجة للفصل فيها وتحديد موقف الطلاب المتقدمين بتظلمات قبل بدء امتحانات الدور الثانى، موضحة أن أى طالب يثبت حقه سوف يتم تغيير نتيجته من دور ثان لناجح.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت نتيجة امتحان مايو الإلكترونى لأولى ثانوى بنسبة نجاح 91.4%، كما تم فتح باب التظلمات على النتيجة الورقية وشكاوى الامتحان الإلكترونى منذ الأسبوع الماضى وحتى اليوم الخميس.



