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القبض على مسجل خطر وبحوزتة سلاح نارى وهيروين فى الغربية

الخميس، 04 يوليه 2019 12:14 م
القبض على مسجل خطر وبحوزتة سلاح نارى وهيروين فى الغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى وكمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد هادي سالم رئيس مباحث كفر الزيات، والنقيب محمد نصحى معاون المباحث، من ضبط " م ف ح " مسجل شقي خطر، سبق اتهامه في العديد من قضايا المخدرات، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، 37 لفافة هيروين معدة للبيع، هاتف محمول، مبلغ مال .

 

تم نقل المتهم لديوان المركز، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار ، وتم تحرير محضر، واخطار النيابة للتحقيق .

 

 

 


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حمله امنيه

اسلحه ناريه

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مباحث الغربية

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